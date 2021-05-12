МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром не показывают единой динамики на фоне ряда разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. На борьбу с мусором в России запросили миллиард рублей

По состоянию на 7.37 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09% — до 68,61 доллара, майских фьючерсов на WTI — также на 0,09%, до 65,34 доллара за баррель. Минутами ранее оба показателя снижались.

С одной стороны, Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,5 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.

Однако ситуация с коронавирусом в Азии по-прежнему сдерживает рост котировок нефти. Крайне тяжелой ситуация остается в Индии, которая находится на втором месте по выявленному числу случаев заражения. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 22,6 миллиона.

Кроме того, на фоне роста числа заражений в Японии было принято решение о продлении режима ЧС, который должен был закончиться 11 мая, в ряде префектур до 31 мая.

В то же время аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что падение спроса на сырье в Индии в связи с новой волной коронавируса будет компенсировано ростом потребления сырья в США и других странах.