МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут после публикации отчета от Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% — до 68,92 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 65,69 доллара за баррель. МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

Нефть дорожает после выхода отчета МЭА. Агентство ухудшило прогноз по мировому спросу на "черное золото" в 2021 году и теперь ожидает его рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки от уровня 2020 года, что на 270 тысяч баррелей в сутки ниже, чем в предыдущем отчете.

Как отмечается в отчете, ухудшение прогноза связано в том числе с более слабым, чем ожидалось, потреблением нефти в США и Европе в первом квартале 2021 года, а также ухудшением прогнозов по спросу в Индии из-за недавнего всплеска COVID-19. Также МЭА оценило выполнение сделки по ограничению добычи нефти альянсом ОПЕК+ в апреле на 114%.

"Перспективы роста спроса остаются неопределенными. Но агентство ожидает сильного восстановления роста спроса во второй половине года", — заявил в телеинтервью Блумберг глава отдела нефтяных рынков и промышленности МЭА Торил Босони (Toril Bosoni).

Влияние на стоимость нефти оказывает в том числе положительный экономический прогноз от Еврокомиссии, опубликованный ранее в среду. Так, ЕК ожидает стоимость барреля нефти Brent в 2021 году на уровне 63,9 доллара вместо 54,7 доллара, ожидавшихся зимой, в 2022 году — 61,6 доллара против 52,4 доллара.