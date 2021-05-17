МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются возле показателей предыдущего закрытия в неопределённости относительно прогнозов динамики спроса на сырьё в свете ситуации с новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в нулевые

По состоянию на 8.24 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 68,69 доллара, июльских фьючерсов на WTI — росла на 0,12%, до 65,44 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – увеличивалась на 0,05%, до 65,41 доллара за баррель.

Цены на нефть колеблются в понедельник утром после роста в течение двух торговых сессий. На настроение инвесторов влияют вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии.

С другой стороны, оптимизму инвесторов способствует восстановление спроса на "черное золото" в других ключевых районах мира. "Восстановление, происходящее в Европе и США, благоприятно сказывается на ценах на нефть", — сказал агентству Блумберг партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).