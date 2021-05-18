МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций растает на внешнем позитиве

По состоянию на 10.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 70,12 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 66,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 66,54 доллара за баррель.