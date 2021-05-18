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https://1prime.ru/commodities/20210518/833687006.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $70 впервые с 15 марта
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют... ПРАЙМ, 18.05.2021
нефть, brent, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 70,12 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 66,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 66,54 доллара за баррель.