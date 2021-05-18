МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут на 0,9%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растает на внешнем позитиве

По состоянию на 10.11 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95%, до 70,12 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,97%, до 66,92 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI росла на 0,41%, до 66,54 доллара за баррель.