МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром продолжают снижение, начавшееся накануне на оценке возможного роста поставок этого сырья из Ирана, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии в основном снижаются вслед за США

По состоянию на 8.02 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,18%, до 67,9 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,24%, до 64,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,16%, до 64,73 доллара за баррель.

Цены на нефть снижаются в среду утром на новости о возможном увеличении её поставок из Ирана, если его переговоры с США окажутся успешными. По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, при наиболее сильном снижении цен на нефть ещё примерно 1,5% от мировых поставок сырья может быть реализовано менее чем за полгода, хотя любое увеличение поставок из Ирана, вероятно, будет более постепенным.

Инвесторы также обратили внимание на опубликованные в ночь на среду данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 0,6 миллиона баррелей. В среду вечером минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают их увеличения на 1,6 миллиона баррелей.