МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Дефицит на рынке нефти сохраняется, несмотря на рост числа заболеваний COVID-19 в ряде стран, избыток запасов снижается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Татнефть" и "Камаз" откроют сеть СПГ-заправок в этом году

"Мы последние несколько месяцев видим дефицит, который снижает остатки. Я думаю, что сейчас конкретные цифры вам не назову… Но точно на рынке есть дефицит, за счет этого идет снижение накопленных остатков прошлогодних и постепенное выравнивание к среднему пятилетнему значению", — ответил Новак на вопрос о том, существует ли дефицит на рынке нефти в связи с увеличением числа заболевших в Индии и Бразилии, в кулуарах коллегии Ростехнадзора.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В марте коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР на 1,7 миллиона баррелей превышало средние показатели за 2016-2020 годы.