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https://1prime.ru/commodities/20210519/833700056.html
Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Дефицит на рынке нефти сохраняется, несмотря на рост числа заболеваний COVID-19 в ряде стран, избыток запасов снижается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы последние... ПРАЙМ, 19.05.2021
пандемия коронавируса, нефтяной рынок, александр новак, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Дефицит на рынке нефти сохраняется, несмотря на рост числа заболеваний COVID-19 в ряде стран, избыток запасов снижается, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы последние несколько месяцев видим дефицит, который снижает остатки. Я думаю, что сейчас конкретные цифры вам не назову… Но точно на рынке есть дефицит, за счет этого идет снижение накопленных остатков прошлогодних и постепенное выравнивание к среднему пятилетнему значению", — ответил Новак на вопрос о том, существует ли дефицит на рынке нефти в связи с увеличением числа заболевших в Индии и Бразилии, в кулуарах коллегии Ростехнадзора.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+.
Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В марте коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР на 1,7 миллиона баррелей превышало средние показатели за 2016-2020 годы.