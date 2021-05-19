МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают статистику по запасам в США и оценивают перспективы поставок нефти из Ирана на фоне новостей о переговорах по ядерной сделке.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

По состоянию на 12.36 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,51% — до 67,67 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,65%, до 64,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 64,59 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 1,2-1,25%.

Позднее в ходе торгов минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 14 мая. Аналитики ожидают роста запасов на 1,6 миллиона баррелей. При этом Американский институт нефти (API) оценил рост запасов лишь в 0,6 миллиона баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей по Ирану. СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по ядерной сделке. Как ожидается, в среду в Вене возобновит работу комиссия по ядерной сделке. На этом фоне нефтяные трейдеры оценивает перспективы снятия санкций с Ирана, что может привести к дополнительному притоку нефти на рынок.

"Сообщения о том, что Иран и его западные партнеры добиваются прогресса в переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном (мера, которая, возможно, снимет санкции с миллионов баррелей иранской нефти), являются причиной снижения цен на нефть", — заявил газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).