МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем продолжают снижаться, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают статистику по запасам в США и оценивают перспективы поставок нефти из Ирана на фоне новостей о переговорах по ядерной сделке. Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

По состоянию на 12.36 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,51% — до 67,67 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,65%, до 64,42 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,37%, до 64,59 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 1,2-1,25%.

Позднее в ходе торгов минэнерго США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 14 мая. Аналитики ожидают роста запасов на 1,6 миллиона баррелей. При этом Американский институт нефти (API) оценил рост запасов лишь в 0,6 миллиона баррелей.

Трейдеры также ожидают новостей по Ирану. СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по ядерной сделке. Как ожидается, в среду в Вене возобновит работу комиссия по ядерной сделке. На этом фоне нефтяные трейдеры оценивает перспективы снятия санкций с Ирана, что может привести к дополнительному притоку нефти на рынок.

"Сообщения о том, что Иран и его западные партнеры добиваются прогресса в переговорах по восстановлению ядерной сделки с Ираном (мера, которая, возможно, снимет санкции с миллионов баррелей иранской нефти), являются причиной снижения цен на нефть", — заявил газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).