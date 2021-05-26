МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на ожидании статистики от минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% — до 68,63 доллара, августовских фьючерсов — на 0,15%, до 68,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,21% — до 65,93 доллара за баррель.

Рынок нефти в среду находится в ожидании публикации официальной статистики по запасам нефти от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю снизились на 1,05 миллиона. Эксперты советуют покупать акции нефтегазовых компаний России в 2021 году

Инвесторы также отыгрывают оценку по недельному изменению коммерческих запасов в США от Американского института нефти (API), которая была опубликована в ночь на среду. Согласно данным, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 0,4 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,3 миллиона.

Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу перспектив увеличения поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки.