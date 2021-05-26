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https://1prime.ru/commodities/20210526/833754776.html
Нефть дешевеет перед выходом официальной статистики по запасам в США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на ожидании статистики от минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.50 мск цена... ПРАЙМ, 26.05.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на ожидании статистики от минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03% — до 68,63 доллара, августовских фьючерсов — на 0,15%, до 68,39 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,21% — до 65,93 доллара за баррель.
Рынок нефти в среду находится в ожидании публикации официальной статистики по запасам нефти от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю снизились на 1,05 миллиона.
Инвесторы также отыгрывают оценку по недельному изменению коммерческих запасов в США от Американского института нефти (API), которая была опубликована в ночь на среду. Согласно данным, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 0,4 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,3 миллиона.
Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу перспектив увеличения поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки.