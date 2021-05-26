МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Дефицит на мировом рынке нефти составляет 1 миллион баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Украина запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

"Сейчас есть дефицит на рынке. Дефицит порядка 1 миллиона баррелей в сутки. Нам нужно дальше тоже понимать, как мы будем обеспечивать рост спроса, который мы видим", — сказал он, говоря о рынке нефти.