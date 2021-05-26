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https://1prime.ru/commodities/20210526/833757485.html
Новак: дефицит на мировом рынке нефти составляет миллион баррелей в сутки
Товарно-сырьевые рынки
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Дефицит на мировом рынке нефти составляет 1 миллион баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас есть дефицит на рынке. Дефицит порядка 1 миллиона... ПРАЙМ, 26.05.2021
нефтяной рынок, александр новак, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Дефицит на мировом рынке нефти составляет 1 миллион баррелей в сутки, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас есть дефицит на рынке. Дефицит порядка 1 миллиона баррелей в сутки. Нам нужно дальше тоже понимать, как мы будем обеспечивать рост спроса, который мы видим", — сказал он, говоря о рынке нефти.