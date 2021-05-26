МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к некоторому росту, рынки продолжают ожидать статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 68,66 доллара, июльских фьючерсов — на 0,36%, до 68,9 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,11% — до 66,14 доллара за баррель. Утром цены слабо опускались.

В среду вечером министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране за неделю по 21 мая. Аналитики полагают, что запасы в США опустились на 1,1 миллиона баррелей. Неделей ранее рост составил 1,3 миллиона.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю опустились на 0,4 миллиона баррелей. Индексы Европы умеренно растут на ожиданиях восстановления экономики

При этом снижение запасов дистиллятов API оценивает в 5,1 миллиона баррелей. Аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что показатель по дистиллятам в целом дает "бычье" настроение данным API.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг ядерной сделки Ирана, оценивая перспективы возвращения на рынок иранской нефти. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ должен учитывать потенциал Ирана по восстановлению добычи нефти.