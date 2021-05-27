МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в связи с возможным увеличением поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договорённостей с этой страной, свидетельствуют данные торгов. Рубль утром слабо снижается к доллару и евро

По состоянию на 8.21 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58%, до 68,33 доллара, июльских фьючерсов — на 0,6%, до 68,46 доллара за баррель; июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,54%, до 65,85 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ходом переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения и в ожидании подробностей о сроках поставок в этом случае дополнительной нефти.

"Рынок все еще не уверен, как будет развиваться ситуация с Ираном. Перспективы остаются позитивными, с ослаблением ограничений, вероятно, увеличится мобильность граждан. Однако точное время подачи дополнительных баррелей иранской нефти может иметь большое значение", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнз (Daniel Hynes).

Цена на "черное золото" могла бы снизиться и в большей степени, но накануне минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 миллиона баррелей.