МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем опускаются на 0,9%, инвесторы продолжают оценивать перспективы по возвращению иранской нефти на рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,9% — до 68,11 доллара, июльских фьючерсов — на 0,8%, до 68,32 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,91% — до 65,61 доллара за баррель. Утром цены опускались на 0,5-0,6%.

Одной из главных тем для нефтяного рынка остается Иран. Трейдеры продолжают ожидать новостей по переговорам между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения. Инвесторы надеются получить подробности о сроках поставок иранской нефти на рынок. Фондовые индексы Европы в основном снижаются на статистике из Германии

"Рынок все еще ждет того, каким будет прогресс иранских ядерных переговоров",- приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Не дает поддержку котировкам нефти статистика по запасам в США за неделю по 21 мая. Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы снизились на 1,7 миллиона баррелей, хотя ожидалось уменьшение на 1,05 миллиона. Добыча осталась на уровне в 11 миллионов баррелей в сутки, а запасы нефтепродуктов опустились сильнее ожиданий.