МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. На ближайшей торговой неделе с 31 мая по 4 июня нефтяные котировки будут поддерживаться отраслевой статистикой из США, заявил в беседе с "Российской газетой" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в июне

Американская статистика указывает на стремительное сокращение запасов нефти до минимальных уровней за последние три месяца.

"Это происходит на фоне восстановления основных экономик, которое вызывает увеличение потребления углеводородов. Такой фактор частично нивелирует прогресс в новой ядерной сделке с Ираном", — отметил эксперт.

При этом в качестве ограничительного фактора для дальнейшего роста сырьевых котировок выступает укрепление доллара США и психологический барьер на уровне $70 за баррель. Для их преодоления потребуются более значимые новости.

"Таким образом, краткосрочная перспектива нефтяных цен — коридор $67-70 за баррель сорта Brent", — подытожил он.