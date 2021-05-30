2021-05-30T09:35:28+03:00
2021-05-30T09:35:28+03:00
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2021
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Чего ждать от цен на нефть на этой неделе
Товарно-сырьевые рынки
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На ближайшей торговой неделе с 31 мая по 4 июня нефтяные котировки будут поддерживаться отраслевой статистикой из США, заявил в беседе с "Российской газетой" начальник... ПРАЙМ, 30.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. На ближайшей торговой неделе с 31 мая по 4 июня нефтяные котировки будут поддерживаться отраслевой статистикой из США, заявил в беседе с "Российской газетой" начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Американская статистика указывает на стремительное сокращение запасов нефти до минимальных уровней за последние три месяца.
"Это происходит на фоне восстановления основных экономик, которое вызывает увеличение потребления углеводородов. Такой фактор частично нивелирует прогресс в новой ядерной сделке с Ираном", — отметил эксперт.
При этом в качестве ограничительного фактора для дальнейшего роста сырьевых котировок выступает укрепление доллара США и психологический барьер на уровне $70 за баррель. Для их преодоления потребуются более значимые новости.
"Таким образом, краткосрочная перспектива нефтяных цен — коридор $67-70 за баррель сорта Brent", — подытожил он.