МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром продолжает рост третью торговую сессию подряд, котировки поддерживает удешевление доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,43%, или на 8,15 доллара, до 1913,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,23%, до 28,358 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 89,82 пункта. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Главным фактором на рынках остается статистика по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Эти данные учитываются Федрезервом при принятии решения о мерах поддержки экономики, и трейдеры оценивают перспективы изменения политики регулятора после данных об ускорении инфляции в стране. Нефть марки Brent торгуется выше $70 за баррель впервые с 18 мая

Регулятор неоднократно заявлял, что временный скачок инфляции был ожидаем и в связи с этим параметры поддержки экономики ФРС меняться не будут.

"В конце концов пока ФРС отказывается менять свою монетарную политику в ответ на рост инфляции, реальные процентные ставки будут продолжать снижаться,… что позитивно для золота", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.