МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром поддерживается ослаблением доллара к мировым валютам, а также сильной статистикой из Китай, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость июльских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,34%, до 4,6852 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,36%, до 10258 долларов, алюминия — на 0,08%, до 2483 долларов, цинка — снизилась на 0,03%, до 3060 долларов за тонну. В понедельник торги в Лондоне не проводились.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 89,82 пункта. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при их покупке в другой валюте. Золото дорожает на ослаблении доллара

Трейдеры обращают внимание также на статистику из Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 52 пунктов в мае с 51,9 пункта в апреле, эксперты ожидали сохранение индекса на уровне предыдущего месяца.

Одним из главных факторов на рынке остается статистика по безработице в США, которая будет опубликована в пятницу. Данные отчета могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительна медь.