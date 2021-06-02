МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром продолжают расти на решении ОПЕК+ сохранить параметры сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 70,37 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,12% — до 67,8 доллара за баррель. Во вторник нефть подорожала на 1,5-2%.

Трейдеры продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. По результатам встречи во вторник альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле. При этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ повысил прогноз роста спроса на нефть в 2021 году до 6 миллионов баррелей в сутки с 5-5,5 миллиона, ожидавшихся в начале года.

"Нефть дорожает на утренних азиатских торгах после новостей о том, что ОПЕК+ согласился придерживаться плана постепенно наращивать добычу. Рынок, скорее всего, будет фокусироваться на следующем заседании ОПЕК+ 1 июля", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda. Грета Тунберг связала слова саудовского министра, панику и "Ла-Ла Ленд"

Если вакцинация в Азии и Европе продолжится, а риски распространения новых штаммов COVID-19 будут не слишком высокими, альянс может настаивать на большем увеличении добычи нефти, полагают эксперты.

В четверг выйдет еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю. Публикация данных была перенесена со среды в связи с выходным днем в понедельник. Аналитики ожидают снижения запасов на 2,1 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 1,7 миллиона. В ночь на четверг свою оценку опубликует Американский институт нефти (API).