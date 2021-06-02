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https://1prime.ru/commodities/20210602/833822047.html
Цены на нефть ускорили рост на решениях ОПЕК+
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост, в то время как трейдеры продолжают оценивать перспективы после решения ОПЕК+ сохранить параметры соглашения об ограничении... ПРАЙМ, 02.06.2021
торги, нефть, опек, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили рост, в то время как трейдеры продолжают оценивать перспективы после решения ОПЕК+ сохранить параметры соглашения об ограничении добычи, свидетельствуют данные торгов.
После незначительного удорожания утром по состоянию на 12.22 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уже растёт на 0,94%, до 70,91 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на WTI — на 0,78%, до 68,25 доллара за баррель.
Важнейшим фактором для нефтяных рынков остается заседание ОПЕК+ накануне и его итоги. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.
"ОПЕК+ мало что поведал о своих планах после июля. Частично это связано с неопределенностью по поводу того, вернутся ли иранские поставки на рынок и когда", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
В четверг ожидается публикация данных о коммерческих запасах нефти в США. Аналитики оценивают снижения показателя за неделю по 28 мая в 2,1 миллиона. В ночь на четверг свою оценку запасов даст Американский институт нефти (API).