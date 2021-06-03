2021-06-03T08:14:00+03:00
2021-06-03T08:15:58+03:00
2021-06-03T08:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210603/833830766.html
Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 03.06.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83247/03/832470369.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83247/03/832470369.jpg
https://1prime.ru/images/83247/03/832470368.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83247/03/832470368.jpg
https://1prime.ru/images/83247/03/832470367.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83247/03/832470367.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210603/833830443.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.03 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% — до 71,74 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 69,24 доллара за баррель.
Ранее API сообщил, что за неделю по 28 мая коммерческие запасы нефти в США упали на 5,4 миллиона баррелей. Такое снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей.
Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в четверг вечером министерством энергетики США. Аналитики полагали, что запасы сократились только на 2,4 миллиона.
Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.