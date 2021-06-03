МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем несколько замедлили рост по сравнению с утренней динамикой, но всё ещё остаются в некотором плюсе, инвесторы оценивают предварительные и ожидают официальные данные о запасах этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 71,45 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 68,88 доллара за баррель. Утром нефть дорожала более явно.

В ночь на четверг Американский институтом нефти (API) сообщил, что оценивает падение запасов в США за прошедшую неделю в 5,4 миллиона баррелей. А вечером в четверг уже минэнерго США сообщит данные о коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 28 мая. Аналитики оценивают снижение показателя за период в 2,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1,7 миллиона ранее. Доллар укрепляется в ожидании данных рынка труда США

Рынки продолжают оценивать и решение ОПЕК+ сохранить прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличить добычу в июле. Следующее заседание ожидается 1 июля.

"Хотя есть ожидания снижения спроса (на нефть — ред.) в Индии из-за ковида, вряд ли это сдержит общее восстановление мирового спроса на нефть к концу этого года", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков CBA.