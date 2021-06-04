МОСКВА, 4 июн — Dow Jones. Котировки золота в четверг упали ниже ключевого уровня в 1900 долларов США, закрывшись на минимуме более чем за две недели на фоне укрепления доллара.

Хотя подорожание золота на 13% с марта 2021 года и впечатляет, уверенность рынка оставалась хрупкой, а импульс для роста котировок начал угасать еще до выхода майского отчета ADP, отмечает генеральный директор Metals Daily Росс Норман. Нефть перешла к снижению на данных из США

“Было похоже, что золото уже сформировало вершину, — говорит он. – Некоторая фиксация прибыли усилила спад, и теперь котировки будут восстанавливаться".

"Инвесторы разочарованы, что золото не показало того значительного роста, который демонстрировали многие другие сырьевые товары, особенно если учитывать, что оно было создано именно под нынешние условия с инфляцией в краткосрочной перспективе", — говорит Норман.

В четверг августовские фьючерсы на золото упали на 1,9%, или 36,60 доллара, до 1873,30 доллара за унцию. Наиболее активно торгуемые контракты пробили ключевой технический уровень 1900 долларов, закрывшись на минимуме с 18 мая, согласно данным FactSet. В среду фьючерсы на золото закрылись на отметке 1909,90 доллара за унцию, что является максимумом с 7 января.

Согласно данным, представленным в четверг Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 978 000, тогда как опрошенные WSJ экономисты ожидали роста на 680 000.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 23-29 мая упало уже пятую неделю подряд, на 20 000, до 385 000.

“Темпы найма персонала имеют ключевое значение для краткосрочного тренда доллара, а также для цен на золото", – замечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants.

После публикации данных США индекс доллара ICE (DXY) вырос на 0,7%. Укрепление американской валюты может делать активы, торгующиеся за доллары, менее привлекательными для держателей других валют.

Между тем, Карнани не уверен в том, что золото сформировало краткосрочную вершину после данных ADP. По его словам, многое будет зависеть от пятничного отчета о рабочих местах вне сельского хозяйства США.

Если рост числа рабочих мест в данном отчете превысит 700 000, а другие параметры также будут позитивными, золото может сформировать краткосрочную вершину, полагает эксперт.

Как прогнозируют экономисты, Минтруда США в пятницу сообщит о росте числа рабочих мест на 671 000. Дюков считает, что ОПЕК+ может продолжить увеличивать добычу нефти в июле

Июльские фьючерсы на серебро упали в цене на 73 цента, или 2,6%, до 27,48 доллара за унцию.

Котировки золота выросли в среду после выхода Бежевой книги ФРС США. Она подтвердила нарастающее инфляционное давление.

Золото и другие драгоценные металлы являются традиционными инструментами хеджирования риска инфляции. Цены на драгоценные металлы нацелились на рост на фоне опасений инвесторов относительно высокой инфляции и реакции ФРС США на нее. Экономика США быстро восстанавливается, однако есть признаки ускорения инфляции.

В среду президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что, вероятно, пришло время подумать о сокращении объема осуществляемых центральным банком США покупок гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием на сумму в 120 млрд долларов США ежемесячно. В четверг в ФРС сообщили, что приобретенный ею во время пандемии пакет корпоративных облигаций будет продан.

Июльские фьючерсы на медь снизились в цене на 2,8% до 4,46 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину подешевели на 2,5% до 1162,50 доллара за унцию, а сентябрьские контракты на палладий потеряли 1,5%, снизившись до 2826,60 доллара за унцию.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ