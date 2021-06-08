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Цены на нефть снижаются на укреплении доллара
Товарно-сырьевые рынки
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Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают снижаться на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.52 мск цена августовских фьючерсов на... ПРАЙМ, 08.06.2021
нефть, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают снижаться на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.52 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% — до 70,97 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,69% — до 68,75 доллара за баррель.
Некоторое давление на нефть оказывает рост курса доллара к основным мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 90,11 пункта. Укрепление доллара делает сырье менее выгодным приобретением для держателей другой валюты.
Кроме того, цены на нефть продолжают корректироваться после роста на прошлой неделе на 3-5% на фоне общего роста на рынках, который был вызван ослаблением опасений относительно ужесточения монетарной политики Федрезерва США.
Инвесторы также продолжают оценивать перспективы спроса на сырье на фоне постепенного улучшения эпидемиологической обстановки. Как сказал агентству Блумберг старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), ослабление карантинных ограничений в большом количестве стран позитивно сказывается на перспективах спроса.