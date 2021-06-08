МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают снижаться на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.52 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73% — до 70,97 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,69% — до 68,75 доллара за баррель.

Некоторое давление на нефть оказывает рост курса доллара к основным мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 90,11 пункта. Укрепление доллара делает сырье менее выгодным приобретением для держателей другой валюты. Европа столкнулась с внеплановым дефицитом газа

Кроме того, цены на нефть продолжают корректироваться после роста на прошлой неделе на 3-5% на фоне общего роста на рынках, который был вызван ослаблением опасений относительно ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Инвесторы также продолжают оценивать перспективы спроса на сырье на фоне постепенного улучшения эпидемиологической обстановки. Как сказал агентству Блумберг старший экономист ABN Amro Ханс ван Клиф (Hans van Cleef), ослабление карантинных ограничений в большом количестве стран позитивно сказывается на перспективах спроса.