МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть весь вторник остаются в зоне снижения из-за укрепления доллара к другим основным мировым валютам, инвесторы также ожидают в среду публикации данных о запасах нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.05 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 71,1 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3%, до 69,02 доллара за баррель.

Курс доллара растёт сейчас, в частности, и к евро, и к иене. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте. В Германии не смогли назвать срок запуска "Северного потока-2"

Позднее во вторник ожидается публикация ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA) — STEO. В релизе будут даны обновленные прогнозы цен на нефть и объёмов её добычи в США.

Рынки также ожидают в среду публикацию статистики коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что запасы уменьшились за неделю на 3,6 миллиона баррелей. А в ночь на среду свою оценку запасов опубликует Американский институт нефти (API).