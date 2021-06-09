МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днём продолжают расти, хотя и чуть меньшими темпами, чем утром, перед публикацией данных министерства энергетики США об изменении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 72,5 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 70,3 доллара за баррель.

В среду вечером министерство энергетики США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране по итогам прошедшей недели. Аналитики полагают, что запасы нефти в стране опустились на 2,03 миллиона баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 5,1 миллиона. Ранее же Американский институт нефти (API) сообщил, что по его данным коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю опустились на 2,1 миллиона баррелей.

В большей же степени на цены продолжают влиять ожидания динамики краткосрочного спроса. Евро дорожает к доллару после публикации торгового баланса Германии

"Ситуация со спросом продолжает поддерживать рынок по мере того, как уже несколько недель наблюдается снижение случаев заражения коронавирусом", — цитирует агентство Блумберг аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

При этом аналитик отмечает, что на данный момент "трудно представить" значительный потенциал для дальнейшего роста стоимости сырья, учитывая, что в расположении ОПЕК+ находится более чем 6 миллионов "свободных баррелей".