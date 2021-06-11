2021-06-11T05:02:56+03:00
2021-06-11T05:02:56+03:00
2021-06-11T05:02:56+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210611/833905176.html
Бизнес должен будет восстановить лес за три года
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Правительство России выступило с инициативой увеличить срок компенсационного восстановления леса до трёх лет, сообщила "Парламентская газета". В первом чтении данный документ был... ПРАЙМ, 11.06.2021
бизнес, лес, госдума, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России выступило с инициативой увеличить срок компенсационного восстановления леса до трёх лет, сообщила "Парламентская газета".
В первом чтении данный документ был принят на пленарном заседании 12 мая.
Сейчас бизнес, который занимается рубкой леса, обязан восстановить лесной фонд, посадив деревья на участке, который выбран из реестра.
Действующее законодательство устанавливает максимальный срок восстановления фонда в один год.
Новый законопроект содержит норму по увеличению срока лесовосстановления до трех лет.