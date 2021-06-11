МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство России выступило с инициативой увеличить срок компенсационного восстановления леса до трёх лет, сообщила "Парламентская газета". Торговый представитель США встретится с европейскими коллегами

В первом чтении данный документ был принят на пленарном заседании 12 мая.

Сейчас бизнес, который занимается рубкой леса, обязан восстановить лесной фонд, посадив деревья на участке, который выбран из реестра.

Действующее законодательство устанавливает максимальный срок восстановления фонда в один год.

Новый законопроект содержит норму по увеличению срока лесовосстановления до трех лет.