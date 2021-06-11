МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к небольшому росту в пятницу днем на фоне публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,21%, до 72,67 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,21%, до 70,41 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела на 0,3%.

Инвесторы оценивают данные, представленные в июньском отчете МЭА. Так, агентство сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году, ожидает его рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, МЭА отмечает, что спрос превысит уровень до пандемии к концу 2022 года. Средневзвешенный курс доллара снизился до 71,68 рубля

Ранее в четверг цены на нефть резко снизились после данных о том, что США сняли санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании, и двух компаний, ранее причастных к торговле нефтью. Трейдеры опасаются дополнительного предложения из Ирана.

При этом аналитики Commerzbank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отметили, что, несмотря на кратковременное снижение, рынок "полностью сфокусирован на восстановлении спроса". Число вакцинированного населения в мире постепенно растет, и некоторые страны снимают ограничения на передвижения.