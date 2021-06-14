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https://1prime.ru/commodities/20210614/833926377.html
Нефть дорожает в пределах 1%
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в понедельник днем показывают рост в пределах 1%, поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса,... ПРАЙМ, 14.06.2021
нефть, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем показывают рост в пределах 1%, поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 73,35 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,79%, до 71,47 доллара за баррель.
Нефть дорожает на фоне "позитивной динамики фондовых рынков и относительном отсутствии новостей по нефтяному сектору", считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), которого цитирует газета Wall Street Journal.
В понедельник фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном были закрыты, а индексы Южной Кореи и Японии завершили торги ростом. При этом индексы Европы в понедельник растут на фоне сильной макростатистики.
Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать перспективы по нефтяному спросу на фоне постепенного восстановления экономики и продолжения вакцинации в мире. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало на прошлой неделе в своем ежемесячном докладе, что спрос на нефть превысит уровень до пандемии к концу 2022 года.