МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром умеренно снижается на новых беспокойствах за ситуацию с коронавирусом, вызванных распространением штамма Covid-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях распространения штамма Covid-19 "дельта"

По состоянию на 8.57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex уменьшается на 0,22%, до 4,272 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,27%, до 9388 долларов; алюминия – выросла на 0,16%, до 2490 долларов, цинка – опустилась на 0,09%, до 2905 долларов за тонну.

Беспокойство инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости Covid-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.

Это, в свою очередь, негативно для спроса в том числе на промышленные металлы, к которым относится медь.