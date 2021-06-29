МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются на возобновившихся опасениях, связанных с новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,26%, до 73,95 доллара, августовских фьючерсов – на 0,23%, до 74,51 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,48%, до 72,56 доллара за баррель.

Участники торгов беспокоит распространение нового штамма коронавируса "дельта". В связи с этим страны могут начать возвращать карантинные ограничения, и это помешает восстановлению спроса на сырьё. Курс евро ускоряет снижение к доллару на коронавирусных опасениях

По словам аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, на фоне увеличения заболеваемости в Великобритании и некоторых странах Азии происходит отказ от риска, что также негативно сказывается на нефтяных ценах.

Он также отметил, что неопределенность вокруг заседания ОПЕК+, которое пройдет в четверг, оказывает давление на котировки сырья, поскольку инвесторы не хотят быть "застигнутыми врасплох" решениями альянса.