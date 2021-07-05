МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после незначительного утреннего снижения вышли в плюс в ожидании решений ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% — до 76,43 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 75,45 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела примерно на 0,1%.

Трейдеры ждут третьего раунда переговоров ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки об ограничении добычи. Предыдущие две встречи 1 и 2 июля закончились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу условий продления сделки до конца 2022 года. ОПЕК+ предпримет третью попытку договориться о судьбе своей сделки

СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки и продлить общий срок соглашения, который сейчас ограничивается концом апреля, до конца всего 2022 года.

"Рынок сейчас опасается нескольких сценариев развития. Первый – если не будет новой договоренности по увеличению добычи в августе, что в результате приведет к резкому росту цен. Второй – это если внутреннее сотрудничество развалится, например, если ОАЭ решат выйти из альянса, что приведет к падению цен", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop).