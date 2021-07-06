МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2% после отмены в понедельник третьего раунда переговоров ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 77,5 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 2,05%, до 76,71 доллара за баррель.

По данным СМИ, третий раунд переговоров ОПЕК+ был отменен из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. В результате квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях. Почему рубль дешевеет при дорожающей нефти

Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по этому вопросу.

"Отныне все взоры будут прикованы к потенциальным утечкам информации о том, как развиваются закрытые неофициальные переговоры. Это может дать толчок колебанию цен в любом направлении", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.