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2021
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Нефть дорожает в пределах 2% после отмены встречи ОПЕК+
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть растут в пределах 2% после отмены в понедельник третьего раунда переговоров ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 06.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 2% после отмены в понедельник третьего раунда переговоров ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,44% — до 77,5 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 2,05%, до 76,71 доллара за баррель.
По данным СМИ, третий раунд переговоров ОПЕК+ был отменен из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. В результате квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.
Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по этому вопросу.
"Отныне все взоры будут прикованы к потенциальным утечкам информации о том, как развиваются закрытые неофициальные переговоры. Это может дать толчок колебанию цен в любом направлении", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.