МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут в рамках коррекции после падения во вторник на 3-4%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% — до 75,66 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,72% — до 74,64 доллара за баррель.

Во вторник нефтяной рынок показывал высокую волатильность: в первой половине дня цены росли, а затем ушли в серьезный минус. Неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи вызывает опасения у инвесторов. Доллар торгуется разнонаправленно перед публикацией протокола ФРС

Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.

"Неопределенность, кажется, преобладает после неожиданного исхода последней встречи нефтедобывающих стран и их неспособности согласовать будущее их сделки по поставкам", — прокомментировал агентству Блумберг глава экономического отдела Julius Baer Group Ltd. в Цюрихе Норберт Рюкер (Norbert Ruecker).