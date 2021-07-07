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2021
https://1prime.ru/commodities/20210707/834135117.html
Цены на нефть коррекционно растут после падения на 3-4% днем ранее
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в среду днем растут в рамках коррекции после падения во вторник на 3-4%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.20 мск цена сентябрьских фьючерсов... ПРАЙМ, 07.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем растут в рамках коррекции после падения во вторник на 3-4%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,52% — до 75,66 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,72% — до 74,64 доллара за баррель.
Во вторник нефтяной рынок показывал высокую волатильность: в первой половине дня цены росли, а затем ушли в серьезный минус. Неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи вызывает опасения у инвесторов.
Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года. Третий раунд переговоров 5 июля был отложен, а новая дата пока не названа.
"Неопределенность, кажется, преобладает после неожиданного исхода последней встречи нефтедобывающих стран и их неспособности согласовать будущее их сделки по поставкам", — прокомментировал агентству Блумберг глава экономического отдела Julius Baer Group Ltd. в Цюрихе Норберт Рюкер (Norbert Ruecker).