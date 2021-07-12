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https://1prime.ru/commodities/20210712/834172949.html
Нефть дешевеет на неопределенности с ОПЕК+
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.39 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 12.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% — до 75,42 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 74,47 доллара за баррель.
Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.
"Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе", — прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.
Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.