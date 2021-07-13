МОСКВА, 13 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник снизились впервые за три сессии. Рынок испытывает все больше опасений относительно распространения дельта-штамма коронавируса, который может ослабить спрос на нефть в различных регионах мира. Акции Virgin Galactic дешевеют на 13% после сообщений о новом размещении

"Внимание трейдеров вновь переключается на пандемию и тревогу в отношении новых вариантов вируса, несмотря на более ограниченное предложение нефти на мировом рынке", – говорит Луиза Диксон, аналитик по рынку нефти в Rystad Energy.

"Число инфицированных в некоторых странах мира увеличивается, и если (карантинные) ограничения нужно расширить или возобновить, они отразятся на экономическом росте и соответственно на потреблении нефти", – добавляет аналитик. Цены на нефть снизились в ожидании встречи ОПЕК+

Опасения по поводу новых штаммов также усиливают разногласия внутри альянса ОПЕК+. Страны альянса не смогли договориться о дальнейшей политике относительно нефтедобычи.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 46 центов, или на 0,6%, по 74,10 доллара за баррель.

Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 39 центов, или на 0,5%, до 75,16 доллара за баррель.

В минувшую пятницу фьючерсы на нефть WTI и Brent продемонстрировали недельное падение на 0,8%.

В понедельник Саудовская Аравия и Оман призвали участников альянса ОПЕК+ продолжить сотрудничество для стабилизации нефтяного рынка и сохранения его баланса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление представителей данных стран.

Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность после неудачных переговоров ОПЕК+, которые завершились ранее в июле. В ходе переговоров было отвергнуто предложение ослабить текущие ограничения с тем, чтобы наращивать производство нефти на 400 000 баррелей в день каждый месяц с августа по декабрь. Объединенные Арабские Эмираты заблокировали сделку, настояв на том, что им должны позволить увеличить собственные объемы производства нефти согласно первоначальным договоренностям по квотам добычи. Власти подготовили проект о повышении продаж топлива на бирже

"Неформальные переговоры, несомненно, будут продолжаться, однако не было никаких сигналов относительно сроков нового формального заседания после отмены запланированной на 5 июля встречи", — отметил Маршал Стивс, аналитик по рынкам энергоносителей в IHS Markit. Согласно официальному коммюнике ОПЕК, дата следующего заседания будет определена "в свое время", добавил он.

Тревожные заявления министров финансов G20, сделанные на выходных, усилили пессимизм инвесторов рынка нефти в понедельник. Доллар дорожает к евро и иене в ожидании статистики из США

"Восстановление (экономической активности) сильно разнится по странам и по регионам отдельно взятых государств, и его темпы по-прежнему подвержены риску замедления. Особенно это касается распространения новых штаммов COVID-19 и различий в темпах вакцинации", — говорится в совместном заявлении министров финансов G20, опубликованном в субботу.

Хотя ситуация на рынке нефти после провала недавних переговоров ОПЕК+ остается непростой, в конце прошлой недели котировки отскочили на фоне данных по запасам. Как сообщило в четверг Управление энергетической информации Минэнерго США, резервы нефти и бензина на прошлой неделе упали намного сильнее, чем ожидалось. Цены на нефть снизились с 2-летних максимумов

Августовские фьючерсы на бензин на NYMEX упали примерно на 0,7%, до 2,28 доллара за галлон, тогда как августовские фьючерсы на печное топливо снизились приблизительно на 0,3%, до 2,15 доллара за галлон.

Цены на природный газ вопреки общему тренду на рынке энергоносителей завершили день с повышением, поднявшись на 2,0%, до 3,75 доллара за млн БТЕ, после падения на 0,7% на прошлой неделе. Достигнутый в понедельник уровень закрытия был максимальным для наиболее активно торгуемых контрактов с декабря 2018 года.

Газ дорожал на фоне ожиданий относительно более теплой погоды в США и сокращения запасов в стране, а также периоде "жаркой погоды" на Западном побережье, что тоже оказывает поддержку котировкам, сообщил Стивс.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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