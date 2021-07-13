Цены на нефть снизились впервые за три сессии
МОСКВА, 13 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник снизились впервые за три сессии. Рынок испытывает все больше опасений относительно распространения дельта-штамма коронавируса, который может ослабить спрос на нефть в различных регионах мира.
"Внимание трейдеров вновь переключается на пандемию и тревогу в отношении новых вариантов вируса, несмотря на более ограниченное предложение нефти на мировом рынке", – говорит Луиза Диксон, аналитик по рынку нефти в Rystad Energy.
"Число инфицированных в некоторых странах мира увеличивается, и если (карантинные) ограничения нужно расширить или возобновить, они отразятся на экономическом росте и соответственно на потреблении нефти", – добавляет аналитик.
Опасения по поводу новых штаммов также усиливают разногласия внутри альянса ОПЕК+. Страны альянса не смогли договориться о дальнейшей политике относительно нефтедобычи.
Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 46 центов, или на 0,6%, по 74,10 доллара за баррель.
Сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 39 центов, или на 0,5%, до 75,16 доллара за баррель.
В минувшую пятницу фьючерсы на нефть WTI и Brent продемонстрировали недельное падение на 0,8%.
В понедельник Саудовская Аравия и Оман призвали участников альянса ОПЕК+ продолжить сотрудничество для стабилизации нефтяного рынка и сохранения его баланса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление представителей данных стран.
Нефтяные цены демонстрируют высокую волатильность после неудачных переговоров ОПЕК+, которые завершились ранее в июле. В ходе переговоров было отвергнуто предложение ослабить текущие ограничения с тем, чтобы наращивать производство нефти на 400 000 баррелей в день каждый месяц с августа по декабрь. Объединенные Арабские Эмираты заблокировали сделку, настояв на том, что им должны позволить увеличить собственные объемы производства нефти согласно первоначальным договоренностям по квотам добычи.
"Неформальные переговоры, несомненно, будут продолжаться, однако не было никаких сигналов относительно сроков нового формального заседания после отмены запланированной на 5 июля встречи", — отметил Маршал Стивс, аналитик по рынкам энергоносителей в IHS Markit. Согласно официальному коммюнике ОПЕК, дата следующего заседания будет определена "в свое время", добавил он.
Тревожные заявления министров финансов G20, сделанные на выходных, усилили пессимизм инвесторов рынка нефти в понедельник.
"Восстановление (экономической активности) сильно разнится по странам и по регионам отдельно взятых государств, и его темпы по-прежнему подвержены риску замедления. Особенно это касается распространения новых штаммов COVID-19 и различий в темпах вакцинации", — говорится в совместном заявлении министров финансов G20, опубликованном в субботу.
Хотя ситуация на рынке нефти после провала недавних переговоров ОПЕК+ остается непростой, в конце прошлой недели котировки отскочили на фоне данных по запасам. Как сообщило в четверг Управление энергетической информации Минэнерго США, резервы нефти и бензина на прошлой неделе упали намного сильнее, чем ожидалось.
Августовские фьючерсы на бензин на NYMEX упали примерно на 0,7%, до 2,28 доллара за галлон, тогда как августовские фьючерсы на печное топливо снизились приблизительно на 0,3%, до 2,15 доллара за галлон.
Цены на природный газ вопреки общему тренду на рынке энергоносителей завершили день с повышением, поднявшись на 2,0%, до 3,75 доллара за млн БТЕ, после падения на 0,7% на прошлой неделе. Достигнутый в понедельник уровень закрытия был максимальным для наиболее активно торгуемых контрактов с декабря 2018 года.
Газ дорожал на фоне ожиданий относительно более теплой погоды в США и сокращения запасов в стране, а также периоде "жаркой погоды" на Западном побережье, что тоже оказывает поддержку котировкам, сообщил Стивс.
— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz
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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/commodities/20210713/834180790.html