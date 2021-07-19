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https://1prime.ru/commodities/20210719/834235366.html
Цена американской нефти WTI опустилась ниже $70 впервые с 17 июня
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение до 2,4%, цена WTI впервые с 17 июня опустилась ниже 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 19.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение до 2,4%, цена WTI впервые с 17 июня опустилась ниже 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,41% — до 71,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,31% — до 69,91 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 1,8%, до 70,52 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%.