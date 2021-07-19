МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем ускорили снижение до 2,4%, цена WTI впервые с 17 июня опустилась ниже 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы теряют 1,5% на рисках вокруг COVID-19

По состоянию на 11.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,41% — до 71,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,31% — до 69,91 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 1,8%, до 70,52 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%.