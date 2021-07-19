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https://1prime.ru/commodities/20210719/834238231.html
Цены на нефть падают почти на 4%
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Падение цен на нефть ускорилось в понедельник днем почти до 4%, нефть марки WTI стоит уже меньше 69 долларов за баррель, Brent — меньше 71 доллара, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 19.07.2021
торги, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Падение цен на нефть ускорилось в понедельник днем почти до 4%, нефть марки WTI стоит уже меньше 69 долларов за баррель, Brent — меньше 71 доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,83% — до 71,05 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал 70,9 доллара, что является минимальным значением с 10 июня.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,81% — до 68,83 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 3,61%, до 69,24 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%.