МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Падение цен на нефть ускорилось в понедельник днем почти до 4%, нефть марки WTI стоит уже меньше 69 долларов за баррель, Brent — меньше 71 доллара, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ ослабил хватку, но рынок нефти под контролем

По состоянию на 14.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,83% — до 71,05 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал 70,9 доллара, что является минимальным значением с 10 июня.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 3,81% — до 68,83 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 3,61%, до 69,24 доллара. Утром нефть дешевела в пределах 1%.