МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили в понедельник темпы падения до 5%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня, свидетельствуют данные торгов. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

По состоянию на 17.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,62% — до 70,19 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опустился ниже 70 долларов за баррель впервые с 1 июня. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,04% — до 67,95 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 4,94%, до 68,26 доллара.

Главным событием для нефтяного рынка в начале этой недели является решение ОПЕК+ по сделке. Альянс в воскресенье договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, было согласовано повышение базы сокращения добычи нефти с мая 2022 года для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта.