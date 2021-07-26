МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться, — инвесторы не склонны рисковать на фоне тревожной ситуации с коронавирусом и новостей из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,49% — до 73,08 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,53%, до 73,71 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% — до 71,64 доллара за баррель.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), которого цитирует газета Wall Street Journal, отмечает, что инвесторов все больше беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в некоторых крупных странах Азии. Любые признаки новых карантинных ограничений в Европе и США также негативно отразятся на котировках нефти, добавил он. Биткойн подскочил до 40 000 долларов на фоне слухов об интересе Amazon

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новости из Китая. По данным СМИ, страна запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Власти КНР также ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы. На этом фоне в понедельник индексы Китая и Гонконга упали на 2-4%. Европейские индексы также снижаются.