МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают расти после снижения понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,37% — до 73,97 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,31%, до 74,73 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,28% — до 72,11 доллара за баррель.

Во вторник котировки нефти коррекционно растут после снижения в понедельник в пределах 1%. Тем временем инвесторы продолжают оценивать ситуацию на рынке.

С одной стороны, с начала всеобщей вакцинации в мире спрос на нефть постепенно восстанавливается, поскольку многие страны начинают снимать некоторые карантинные ограничения. "Газпром" не забронировал новый объем мощностей ГТС Украины для августа

При этом ситуация с коронавирусом по-прежнему остается неопределенной, в частности беспокойство вызывает распространение в мире штамма "дельта". Инвесторы опасаются возможных рисков возвращения жестких карантинных ограничений и влияния этих рисков на спрос.

"Быстрое распространение штамма коронавируса "дельта" вызывает беспокойство среди участников торгов, поскольку прогнозы спроса, возможно, придется пересмотреть в сторону понижения из-за повторного введения карантинных ограничений во всем мире", — сказал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга (Tamas Varga).