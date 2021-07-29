МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают умеренно расти в четверг днем на фоне снижения курса доллара после заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов. ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров

По состоянию на 13.48 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% — до 74,05 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,23%, до 74,91 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,23% — до 72,58 доллара за баррель.

Поддержку котировкам нефти оказывает снижение курса доллара на мягких решениях Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду ожидаемо сохранил базовую ставку и параметры выкупа активов с рынка.

Оптимизм нефтяных инвесторов также поддерживают данные минэнерго США о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.

При этом аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) отмечает, что рынок по-прежнему находится во власти неопределенности из-за продолжения пандемии и ждет новых драйверов для движения.

"Кажется, что существует некоторая нерешительность в отношении того, чтобы подтолкнуть рынок в том или ином направлении, и он остается в состоянии ожидания", — цитирует Паттерсона газета Wall Street Journal.