Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне мягких решений ФРС США
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают умеренно расти в четверг днем на фоне снижения курса доллара после заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.48 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% — до 74,05 доллара за баррель, сентябрьских — на 0,23%, до 74,91 доллара. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,23% — до 72,58 доллара за баррель.
Поддержку котировкам нефти оказывает снижение курса доллара на мягких решениях Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в среду ожидаемо сохранил базовую ставку и параметры выкупа активов с рынка.
Оптимизм нефтяных инвесторов также поддерживают данные минэнерго США о снижении запасов сырья в стране на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США упали на 4,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,9 миллиона баррелей.
При этом аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson) отмечает, что рынок по-прежнему находится во власти неопределенности из-за продолжения пандемии и ждет новых драйверов для движения.
"Кажется, что существует некоторая нерешительность в отношении того, чтобы подтолкнуть рынок в том или ином направлении, и он остается в состоянии ожидания", — цитирует Паттерсона газета Wall Street Journal.
https://1prime.ru/commodities/20210729/834329842.html