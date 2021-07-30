МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг выросли после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных США, несмотря на сигналы ФРС о возможном начале сворачивания программы покупки облигаций в ближайшие месяцы и данные Всемирного совета по золоту (WGC), указавшие на сокращение спроса на золото.

Доллары США

Чистая прибыль Amazon выросла вдвое

Правда, в ФРС подчеркнули, что для решительного перехода к ужесточению политики потребуется дальнейшее улучшение экономической ситуации.

По словам Джеффа Райта из Wolfpack Capital, в риторике ФРС не было ничего нового. “Сворачивание стимулирования когда-то произойдет, но его сроки неизвестны, процентная ставка останется без изменений до конца 2022 года”, а ускорение инфляции является временным, во что почти никто не верит, отметил Райт.

В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что руководство центрального банка детально обсуждало темпы и сроки сворачивания стимулирования. По его словам, эти сроки будут зависеть от данных.

На рынке золота теперь есть три фактора, которые могут привести к росту цен, отметил Райт. Это заявление ФРС в пользу сохранения мягкой политики, данные США по заявкам на пособие по безработице, оказавшиеся выше прогноза, а также рост ВВП на 6,5% во 2-м квартале.

Опрошенные WSJ экономисты ожидали, что рост экономики США во 2-м квартале составил 9,1%. Данные по ВВП оказались разочаровывающими, отметил Наим Аслам из AvaTrade. Между тем благодаря им ФРС не будет сворачивать стимулирование в ближайшее время, что поддержит склонность инвесторов к риску, добавил Аслам.

Газовая труба.

На Украине изучают сценарий полного прекращения транзита российского газа

Райт отмечает, что ценам на золото будет сложно пробить уровень 1850 долларов без дополнительной поддержки экономических данных или событий, и что в какой-то момент на цены может повлиять фиксация прибыли.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 31,20 доллара, или 1,7%, закрывшись по цене 1835,80 доллара США за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая с 16 июня цена закрытия и самый большой с 6 мая однодневный процентный рост для наиболее активно торгующихся контрактов.

Ослабление доллара в четверг также оказало поддержку ценам на золото, отметил Риккардо Евангелиста из ActivTrades. Индекс доллара ICE (DXY) в четверг снизился на 0,5%, а доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,26%.

“Ослабление доллара было вызвано намеками председателя ФРС Джерома Пауэлла на мягкую политику. Он не дал сроков повышения процентных ставок и сворачивания программы покупок активов, подчеркнув опасения в отношении ситуации на рынке труда”, – добавил Евангелиста.

Туристы в Турции

В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей из-за пожаров

“Подобные намеки формируют медвежьи перспективы американской валюты, что приводит к немедленному росту золота”, – сообщил аналитик.

В четверг котировки драгоценного металла продолжили рост, несмотря на отчет WGC. Согласно подсчетам совета, мировой спрос на золото в первом полугодии 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а инвестиции в драгоценный металл упали на 60%.

Мировой спрос на золото в первой половине года составил 1833,1 тонны, что на 10% ниже, чем в аналогичный период 2020 года, отметили в WGC. За первую половину 2021 года инвестиционный спрос на золото составил 455,9 тонны, что на 60% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене на 91 цент, или 3,6%, до 25,78 доллара. Это самая высокая цена закрытия с 16 июля. В среду сентябрьские контракты на серебро подорожали на 0,9%.

Сентябрьские фьючерсы на медь подорожали на 0,9%, до 4,52 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину выросли в цене на 0,9% до 1067,60 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 0,8% до 2643,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ