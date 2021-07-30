МОСКВА, 30 июл — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг выросли после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных США, несмотря на сигналы ФРС о возможном начале сворачивания программы покупки облигаций в ближайшие месяцы и данные Всемирного совета по золоту (WGC), указавшие на сокращение спроса на золото. Чистая прибыль Amazon выросла вдвое

Правда, в ФРС подчеркнули, что для решительного перехода к ужесточению политики потребуется дальнейшее улучшение экономической ситуации.

По словам Джеффа Райта из Wolfpack Capital, в риторике ФРС не было ничего нового. “Сворачивание стимулирования когда-то произойдет, но его сроки неизвестны, процентная ставка останется без изменений до конца 2022 года”, а ускорение инфляции является временным, во что почти никто не верит, отметил Райт.

В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что руководство центрального банка детально обсуждало темпы и сроки сворачивания стимулирования. По его словам, эти сроки будут зависеть от данных.

На рынке золота теперь есть три фактора, которые могут привести к росту цен, отметил Райт. Это заявление ФРС в пользу сохранения мягкой политики, данные США по заявкам на пособие по безработице, оказавшиеся выше прогноза, а также рост ВВП на 6,5% во 2-м квартале.

Опрошенные WSJ экономисты ожидали, что рост экономики США во 2-м квартале составил 9,1%. Данные по ВВП оказались разочаровывающими, отметил Наим Аслам из AvaTrade. Между тем благодаря им ФРС не будет сворачивать стимулирование в ближайшее время, что поддержит склонность инвесторов к риску, добавил Аслам. На Украине изучают сценарий полного прекращения транзита российского газа

Райт отмечает, что ценам на золото будет сложно пробить уровень 1850 долларов без дополнительной поддержки экономических данных или событий, и что в какой-то момент на цены может повлиять фиксация прибыли.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 31,20 доллара, или 1,7%, закрывшись по цене 1835,80 доллара США за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая с 16 июня цена закрытия и самый большой с 6 мая однодневный процентный рост для наиболее активно торгующихся контрактов.

Ослабление доллара в четверг также оказало поддержку ценам на золото, отметил Риккардо Евангелиста из ActivTrades. Индекс доллара ICE (DXY) в четверг снизился на 0,5%, а доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1,26%.

“Ослабление доллара было вызвано намеками председателя ФРС Джерома Пауэлла на мягкую политику. Он не дал сроков повышения процентных ставок и сворачивания программы покупок активов, подчеркнув опасения в отношении ситуации на рынке труда”, – добавил Евангелиста. В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей из-за пожаров

“Подобные намеки формируют медвежьи перспективы американской валюты, что приводит к немедленному росту золота”, – сообщил аналитик.

В четверг котировки драгоценного металла продолжили рост, несмотря на отчет WGC. Согласно подсчетам совета, мировой спрос на золото в первом полугодии 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а инвестиции в драгоценный металл упали на 60%.

Мировой спрос на золото в первой половине года составил 1833,1 тонны, что на 10% ниже, чем в аналогичный период 2020 года, отметили в WGC. За первую половину 2021 года инвестиционный спрос на золото составил 455,9 тонны, что на 60% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX выросли в цене на 91 цент, или 3,6%, до 25,78 доллара. Это самая высокая цена закрытия с 16 июля. В среду сентябрьские контракты на серебро подорожали на 0,9%.

Сентябрьские фьючерсы на медь подорожали на 0,9%, до 4,52 доллара за фунт. Октябрьские контракты на платину выросли в цене на 0,9% до 1067,60 доллара за унцию, а сентябрьские фьючерсы на палладий подорожали на 0,8% до 2643,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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