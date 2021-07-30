МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром после активного роста четверга, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы Азии снижаются

По состоянию на 7.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,22%, или на 4,1 доллара — до 1827,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,5%, до 25,652 доллара за унцию.

В четверг золото подорожало на 1,8% на фоне снижения курса доллара. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики регулятора.

По словам аналитиков Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, данные по ВВП США и по числу заявок на пособие по безработице в стране, оказавшиеся хуже прогнозов, поддерживают идею о том, что ФРС будет придерживаться своей "голубиной" политики. Это, в свою очередь, окажет краткосрочную поддержку котировкам драгоценного металла.

Кроме того, эксперты отметили, что, если стоимость золота превысит отметку в 1850 долларов за унцию, технические покупки металла дадут основание для роста показателя до 1900 долларов.