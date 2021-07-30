МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем продаж зерна из интервенционного фонда в России на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) по итогам торгов 30 июля составил 6,21 тысячи тонн на общую сумму 67,068 миллиона рублей, следует из материалов НТБ. Кабмин не планирует отмену экспортных пошлин зерна

Все реализованное зерно — пшеница 4-го класса урожая 2016 года. Дальнейший график торгов пока не определен.

Текущий этап товарных интервенций начался 28 июля после значительного перерыва, до этого зерно из интервенционного фонда последний раз продавалось 12 февраля текущего года. При этом предыдущие два дня торгов после их возобновления, 28 и 29 июля, прошли безрезультатно.

Интервенции в настоящее время проходят в рамках распоряжения правительства, согласно которому в 2020-2021 годах разрешается продажа до 1 миллиона тонн пшеницы и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда на внутреннем российском рынке или на экспорт.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 16 июля составлял 86,2 тысячи тонн.