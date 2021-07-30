МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась, продолжая отступать от рекордных значений, цены на бензин выросли, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы снижаются на рисках вокруг коронавируса

Цена СУГ по территориальному индексу Европейской части России в пятницу снизилась на 0,64%, до 42 450 рублей за тонну. Во вторник и среду, 27 и 28 июля, этот показатель бил исторический рекорд и достигал 43 319 рублей.

Цена бензина марки Аи-92 выросла на незначительные 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, марки Аи-95 увеличилась на 0,18%, до 58 659 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин на этой неделе в целом демонстрировали снижение после многократного достижения максимумов в течение июля. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Стоимость дизтоплива снизилась на незначительные 0,14% — до 51 206 рублей за тонну.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. 29 июля ФАС начала проводить внеплановые проверки нефтетрейдеров.