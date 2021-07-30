 

МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу снизилась, продолжая отступать от рекордных значений, цены на бензин выросли, свидетельствуют данные торгов.

Миланская фондовая биржа

Биржи Европы снижаются на рисках вокруг коронавируса

Цена СУГ по территориальному индексу Европейской части России в пятницу снизилась на 0,64%, до 42 450 рублей за тонну. Во вторник и среду, 27 и 28 июля, этот показатель бил исторический рекорд и достигал 43 319 рублей.

Цена бензина марки Аи-92 выросла на незначительные 0,01%, до 57 349 рублей за тонну, марки Аи-95 увеличилась на 0,18%, до 58 659 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин на этой неделе в целом демонстрировали снижение после многократного достижения максимумов в течение июля. Последний рекорд был достигнут 22 июля — 57 597 рублей за тонну Аи-92 и 60 029 рублей за тонну Аи-95.

Стоимость дизтоплива снизилась на незначительные 0,14% — до 51 206 рублей за тонну.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина в случае сохранения рекордных биржевых цен на бензин. Позже, 28 июля, он уточнил, что решение о возможном запрете будет принято после завершения торгов на бирже в эту пятницу, 30 июля, а сам запрет может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12% независимо от динамики оптовых цен. Готовится соответствующий приказ.

ФАС 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. 29 июля ФАС начала проводить внеплановые проверки нефтетрейдеров.

 