МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг "Алросы" на уровне "ВВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства. Forbes впервые представил рейтинг страховых компаний России

Оценка характеристики собственной кредитоспособности (SACP) компании при этом была повышена до "bbb" с "bbb-".

"Мы пересмотрели характеристики собственной кредитоспособности… "Алросы" до "bbb" c "bbb-" из-за ее редкой способности контролировать предложение на алмазном рынке…", — сообщает S&P.

Агентство отмечает, что после потрясения во втором квартале 2020 года алмазная индустрия быстро восстановилась и в 2021 году прогнозируется ее активный рост. S&P ожидает, что объем продаж "Алросы" вырастет до 43 миллионов каратов с 32 миллионов в 2020 году на фоне увеличения спроса на алмазные украшения.

Отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу "Алросы" в течение следующих двух лет будет находиться выше 60% благодаря высоким показателям и консервативной финансовой политике. EBITDA компании ожидается на уровне 150-160 миллиардов рублей в 2021 году после 101 миллиарда в 2020 году.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.