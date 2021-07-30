МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Олово дорожает в пятницу, а его стоимость впервые в истории превысила 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Алюминий дорожает третий день подряд и обновляет максимум с 2018 года

По состоянию на 16.36 мск стоимость олова на Лондонской бирже росла на 0,54% — до 34,97 тысячи доллара за тонну. Минутами ранее показатель превысил отметку в 35 тысяч долларов.

Стоимость олова увеличивалась ежемесячно с октября 2020 года. При этом в июле его цена выросла уже более чем на 12% и впервые превысила отметку в 35 тысяч долларов за унцию, тем самым установив исторический рекорд в 35042,5 доллара. С начала 2021 года олово подорожало в 1,5 раза. Лучшим месяцем для металла стал апрель, когда его цена выросла на 12,24%.

Газета Financial Times ранее в июле писала, что поддержку ценам на олово оказывает вероятность перебоя с поставками металла в Азии, где увеличивается число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса. Аналитик Джон Майер (John Meyer) из SP Angel, чье мнение привела газета, отметил, что рост стоимости этого металла также обуславливается ростом спроса на электронику во время пандемии.