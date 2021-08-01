МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов вступают в силу с 1 августа. Банк России обсудит понижение цели по инфляции

Согласно постановлению правительства РФ от 25 июня, пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Они состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.

В том числе для черной металлургии ставка зависит от степени переработки продукции. Так, для окатышей пошлина составляет не менее 54 долларов за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — не менее 115 долларов, для холоднокатаного проката и проволоки — не менее 133 долларов, для нержавеющей стали и ферросплавов — не менее 150 долларов.

Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывается в зависимости от вида металла. В частности, для меди пошлина составляет не менее 1226 долларов за тонну, для никеля — не менее 2321 доллара, для алюминия — не менее 254 долларов. Россияне стали вдвое чаще оплачивать крупные покупки кредитками

Как отмечали в правительстве, взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию, рассчитывают власти РФ.

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.