МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение в понедельник днем более чем на 1% на фоне растущих опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов. Минфин сообщил об изменениях в июле цены на нефть Urals

По состоянию на 12.49 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,07% — до 74,6 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,18% — до 73,08 доллара за баррель.

Нефть дешевеет более чем на 1% в понедельник днем, поскольку инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.

"Рынок оказался под давлением из-за опасений по поводу распространения штамма "дельта" в Китае", — заявил газете Wall Street Journal аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные из Китая, сигнализирующие о снижении экономической активности в стране. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.