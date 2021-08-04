МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Нефть в среду днем продолжает дешеветь на фоне увеличивающихся опасений за спрос из-за дополнительных коронавирусных ограничений на передвижение, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% — до 72,16 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,6% — до 70,14 доллара за баррель.

На рынке нефти в среду днем динамика продолжает ухудшаться, поскольку инвесторы оценивают риски снижения спроса на топливо. Так, рост заражений штаммом коронавируса "дельта" в крупнейшем импортере нефти, Китае, привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах.

"Опасения по поводу распространения варианта "дельты" в Китае продолжают расти", — прокомментировал аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Пошлины Евросоюза на российскую сталь сохранятся до решения ЕК

Кроме того, по данным API, за неделю, завершившуюся 30 июля, коммерческие запасы нефти в США снизились всего на 879 тысяч баррелей после снижения на 4,73 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь трейдеры ждут официальных данных по запасам от минэнерго США. Аналитики полагают, что показатель сократится на 3,1 миллиона баррелей после снижения на 4,1 миллиона неделей ранее.