МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются уже на 1-1,5%, нефть продолжает коррекционный рост после недавнего снижения цены, трейдеры ожидают статистику по запасам из США в среду, свидетельствуют данные торгов. Новак прокомментировал ожидания снижения цен на топливо

По состоянию на 13.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27% — до 69,92 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,62% — до 67,56 доллара за баррель. Утром нефть дорожала в пределах 1%, позднее рост цен достигал уже 2%, но затем несколько замедлился.

Во вторник преобладает коррекционная динамика после того, как днем ранее нефтяные цены теряли в ходе торгов до 4%, хотя к закрытию удешевление сырья замедлилось до 1%. Инвесторы были обеспокоены перспективами спроса из-за коронавируса.

В ходе торгов инвесторы не ожидают важных факторов, которые могли бы повлиять на котировки, а в среду будет опубликована еженедельная статистика по коммерческим запасам этого вида сырья в США. Эксперты ожидают снижение запасов в стране за неделю по 6 августа на 1 миллион баррелей. За последние 11 недель запасы показывали рост лишь дважды, а суммарно за этот период они сократились примерно на 47 миллионов баррелей.

Аналитики при этом отмечают позитивную динамику спроса на топливо в Индии. "Спрос на топливо в Индии теперь восстанавливается быстрее, когда число заражений уменьшилось и ограничения были сняты, и это, вероятно, произойдет также и в других странах. Поэтому мы считаем, что текущие опасения по спросу преувеличены", — цитирует газета Wall Street Journal слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).