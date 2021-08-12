МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем немного снижаются после публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов. МЭА видит риск переизбытка нефти на рынке в первом квартале 2022 года

По состоянию на 13.45 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,04% — до 71,41 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,12% — до 69,17 доллара за баррель.

Котировки перешли к слабому снижению после волатильных торгов в предыдущие дни. В четверг инвесторы оценивают августовский доклад МЭА. Так, организация понизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году — на 3,2 миллиона баррелей в сутки.

В то же время МЭА понизило примерно на 170 тысяч баррелей в сутки прогноз по росту в 2021 году добычи нефти со стороны стран, не входящих в альянс ОПЕК+, и ожидает его теперь на уровне 600 тысяч баррелей в сутки.

Инвесторы продолжают оценивать и базовые факторы на рынке, в том числе риски для спроса из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В то же время трейдеры обращают внимание на статистику по запасам в США, которая была опубликована в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа снизились на 0,4 миллиона баррелей вместо 1,3 миллиона. Запасы бензина также сократились слабее ожиданий, а запасы дистиллятов неожиданно выросли.